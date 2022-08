Omgaan met bearmarkten

Over de hele wereld zijn de aandelenmarkten in een bearmarkt terechtgekomen. De MSCI ACWI daalde met meer dan 20% tussen 1 januari en 30 juni. Vermogensbeheerder Capital Group vroeg vijf van zijn portefeuillebeheerders, met samen 171 jaar ervaring op de teller, om de belangrijkste lessen te delen die ze hebben geleerd tijdens eerdere bearmarkten.

Vermijd de winnaars van de laatste cyclus

Lisa Thompson: “De pandemie betekende het einde van de cyclus die begon na de wereldwijde financiële crisis. Vandaag staan we aan het begin van een nieuwe cyclus, gekenmerkt door deglobalisering, een krimpend arbeidsaanbod en het verkleinen van de CO2-uitstoot. Deze omstandigheden zullen leiden tot een verschuiving van een inflatie van de activaprijzen naar een inflatie van goederen. Winstmarges en hooggewaardeerde aandelen zullen onder druk blijven staan.

Omdat ik een hogere inflatie verwacht, houd ik me ver van veel van de snelgroeiende, vooral Amerikaanse bedrijven die de winnaars van de vorige cyclus waren. In plaats daarvan kijk ik naar kansen bij lager geprijsde bedrijven die een sterke cashflow genereren. Je kan het beschouwen als de ‘wraak van de nerds’. Liever niet meer de hipsters van het afgelopen decennium – de blitse tech- en mediabedrijven – ik kies voor de impopulaire types in die sectoren die te lijden hebben onder de lage kapitaalkosten, slechte kapitaalallocatie en ongunstige regelgeving.

Enkele voorbeelden hiervan zijn toonaangevende telecombedrijven in markten als Europa, Mexico en Japan. Ik kijk dus grotendeels naar bedrijven buiten de VS. Naar mijn mening hebben Amerikaanse bedrijven meer geprofiteerd van de globalisering en de lage kapitaalkosten dan vergelijkbare bedrijven in andere markten.”

Scheid het kaf van het koren

Don O’Neal: “Kiezen voor de beste bedrijven met de beste groeiverhalen leek de voorbije 10 jaar een goede aanpak. Maar in de toekomst zal het moeilijker worden om goede rendementen te genereren, en de factoren die rendementen bepalen zullen hoogstwaarschijnlijk veranderen. Je kunt bijvoorbeeld niet langer de snelste groeiers kopen en vasthouden zonder naar de winst te kijken. Daarom zien we nu een welgekomen herwonnen aandacht voor de fundamentals.

De huidige daling wordt vaak omschreven als een correctie van groeiaandelen met een hoge multiple. Hoewel deze stelling over het algemeen waar is, is hij onvolledig. De aandelen die het meest zijn gedaald, hadden allemaal fundamentals die teleurstelden ten opzichte van de verwachtingen. Maar de aandelen met aanhoudend goede fundamentals hebben beter standgehouden.

Wat mij betreft is het tijd om alleen de beleggingen met je hoogste overtuiging aan te houden. Scheid dus het kaf van het koren. Dat kunnen groeibedrijven zijn op het gebied van halfgeleiders, clouddiensten of search, bijvoorbeeld. Maar meer waardegerichte bedrijven zoals verzekeraars of energiebedrijven zijn ook mogelijk.”

Ruil het ontastbare voor het tastbare

Carl Kawaja: “We zien allemaal hoe snel de elektrische auto terrein verovert, maar veel mensen onderschatten hoeveel nikkel en koper nodig zijn om de accu’s voor die auto’s te bouwen. De vraag naar nikkel en andere grondstoffen profiteert duidelijk van een seculaire meewind, en de markten beginnen dit te erkennen.

Een ander voorbeeld van een tastbare belegging is ijzererts, een belangrijk ingrediënt van staal. Geen ander materiaal is zo kwalitatief in termen van sterkte, kosten, gewicht, flexibiliteit en mogelijkheid om te worden gevormd en vervoerd. Deze stof ligt aan de basis van enorm veel vooruitgang in de wereld.

IJzererts is over de hele wereld te vinden, dus in theorie zouden veel mensen staal kunnen produceren. Maar er zijn eigenlijk maar twee plaatsen waar het op economische wijze kan worden gewonnen – Brazilië en Australië. Braziliaans ijzererts is bijzonder geschikt om met andere soorten te worden gemengd, omdat het minder productiekosten vergt om er bovendien sterker staal van te maken.

Die kwaliteit kun je moeilijk ergens anders gaan uitvinden. Ik maak me geen zorgen dat Silicon Valley de markt voor ijzererts plots op zijn kop zal zetten of dat briljante wetenschappers in Zwitserland een andere manier zullen ontdekken om het te produceren. De markt beweegt zich uiteraard in cycli, maar ik heb er vertrouwen in dat de productie van ijzererts over 50 jaar nog steeds belangrijk zal zijn.”

Kies voor de supertankers, beperk de moonshots

Jody Jonsson: “Als er regimeverschuivingen in de markt zijn, kan het lang duren voordat de aandelen die voorheen dominant waren, zich herstellen. Eind jaren negentig, begin jaren 2000 verloren sommige van de grootste techaandelen 80% of meer en bleven daar vijf tot tien jaar lang. En dit waren nog de sterke bedrijven die het uiteindelijk overleefd hebben.

Ik geloof dat we ook nu te maken hebben met een ‘klimaatverandering’ in de markt, het gaat om meer dan een voorbijgaande storm. We moeten dus niet te veel aandacht besteden aan de groeicijfers, winstmarges of aandelenkoersen uit het verleden. Gezien de grote onzekerheid concentreer ik me vooral op de ‘supertankers’ – dominante bedrijven die een solide cashflow genereren, een sterke concurrentiepositie hebben en hun eigen groei kunnen financieren. Ik ben voorzichtiger met wat ik ‘moonshots’ zou noemen – bedrijven met een hoger risico en een hogere opbrengst, die volatieler zijn.

Ik zoek dus bedrijven met redelijke, begrijpelijke waarderingen op basis van de winst en de kasstromen op korte termijn. Enkele voorbeelden zijn toonaangevende leveranciers van hulpmiddelenfabrikanten in de gezondheidszorgsector, of niet-bancaire financiële bedrijven zoals verzekeraars en beurzen die kunnen profiteren van stijgende rentevoeten en verhoogde handelsvolumes en die niet al te gevoelig zijn voor de economie.”

Bearmarkten kunnen uw vriend zijn

Steve Watson: “In mijn loopbaan heb ik 21 marktschokken meegemaakt, waaronder de ineenstorting van de Sovjet-Unie, het uiteenspatten van de technologiezeepbel, de wereldwijde financiële crisis en nu covid-19. Ik noem deze gebeurtenissen om te benadrukken dat de markten nu eenmaal om de zoveel tijd een crisis doormaken. Het is slechts een kwestie van tijd voordat de trein uit de rails springt. Volgens mijn lijst gebeurt dat ongeveer om de 18 maanden.

De markt schommelt steevast tussen buitensporig enthousiasme en extreem pessimisme. Een belegger met een redelijke mate van objectiviteit kan profiteren door te verkopen tijdens het enthousiasme en te kopen tijdens pessimisme. Het is een aanpak die vaak pijn doet maar meestal vruchten afwerpt in de eerste fasen van marktherstel, wanneer pessimisme plaats maakt voor optimisme. Bearmarkten kunnen dus de vriend zijn van de belegger, op voorwaarde dat hij kalm en geduldig blijft en zich richt op de lange termijn.

Ondanks mijn voorkeur voor waarde-aandelen, blijf ik ook sterk geloven in de veerkracht van de techsector. Het instapmoment blijft wel belangrijk voor mij. Bovendien vind ik al lang dat dividenden de belangrijkste manier zijn waarop een bedrijf waarde overdraagt aan zijn beleggers. Naar mijn mening is het potentieel voor dividendbetalers om relatieve stabiliteit te bieden tijdens marktturbulentie belangrijker dan ooit.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 17528 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht