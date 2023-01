Onderzoek Fidelity: kosten bereiken hoogtepunt

De kostendruk voor bedrijven heeft een hoogtepunt bereikt of zal dat begin dit jaar doen, zo blijkt uit de laatste Analist Survey van vermogensbeheerder Fidelity International. Dit is vooral te wijden aan een daling van niet-arbeidsgerelateerde kosten.

De inflatie van Amerikaanse consumentenprijzen is de piek voorbij, maar over de langetermijn effecten van de prijsverhogingen is nog discussie. Jerome Powell ziet nog niet genoeg bewijs voor een verminderde stijging van de prijzen, maar volgens de analisten van Fidelity kunnen we dit wel verwachten. De prijsdruk op bedrijven, in Amerika, Europa en Azië, zal volgens de meesten al in het eerste kwartaal van 2023 een hoogtepunt bereiken.

Uit een rondvraag onder Fidelity’s analisten bleek dat vooral de vermindering van de vraag een grote zorg is voor veel bedrijven, precies op het moment dat de inflatie het meeste pijn doet. Daarbij hebben de kosteninflatie en de toenemende dreiging van een recessie in de westerse economieën het vertrouwen van het beheer in grootschalige kapitaalprojecten verminderd, stelt een analist van materiaalbedrijven.

Veel analisten van Fidelity verwachten looninflatie. Zowel in Europa met hoge levenskosten als op de krappe Noord-Amerikaanse arbeidsmarkt zullen de lonen de komende maanden stijgen.

