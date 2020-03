Opgaande beweging AEX wint aan kracht. Index kan doorstoten

De AEX (557,73) is weer boven de ondergrens van de bandbreedte gekomen en daarmee is een aanval op de low van augustus vorig jaar afgeslagen. Deze kentering kan leiden tot een stijging van de AEX naar de weerstanden van 570, 600 en hoger.

Amerikaanse beurzen schoten gisteren met meer dan 4% omhoog doordat de gematigde kandidaat Biden hoog scoort bij de Democraten. Vanmorgen staan de Amerikaanse futures al weer 1% in de min, maar dat lijkt niets anders te zijn dan een technische correctie. Europa lijkt wat sterker te kijken naar wat gisteren is gebeurd met winsten in de premarket van 0,5%. Fundamenteel worden ze gesteund doordat het IMF 50 miljard dollar beschikbaar heeft gesteld in de strijd tegen het coronavirus. Het geld zal niet (direct) worden opgenomen door de financiële markten, maar zal vooral zijn weg vinden naar armere landen.

Azië

De Aziatische aandelenmarkten liggen er vandaag bijzonder sterk bij door de steun van het IMF. Nikkei, Australië en Kospi +1,1%, Shanghai en Hong Kong +2.0%. De bewegingen op diverse markten lijken weer met elkaar in evenwicht.

Euro/dollar 1,1140. Euro/yuan 7,7284. Goud -0,18% op 1.640,10. Brent +1,58% op 51,94 dollar. Duitse Bunds +0,002 op min 0,632%. US Bonds +0,021 op 1,03%, waardoor de yield weer boven de 1% is gekomen.

