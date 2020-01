Opluchtingsrally AEX

Een opluchtingsrally lijkt in de maak. De AEX staat op 605,62 onderin de bandbreedte. De RSI staat bijna even laag als december vorig jaar. Dat was toen het begin van een rally van bijna 6%. In de premarket in ieder geval flink hogere noteringen met winsten oplopend tot 0,8%.

De top-5 AEX-aandelen met een bovengemiddelde potentie zijn ABN Amro, Aegon, ASR, Ahold (enige niet-financial) en ING.

Shanghai en Kospi zijn vandaag gesloten in Azië vanwege de viering van de komst van het nieuwe Lunar-jaar morgen. Nikkei +0,22%. De core-inflatie is aangetrokken tot 0,7% in december van 0,5% in november. Het is nog geen bedreiging voor de rente. Hong Kong en Australië plussen 0,15%. Euro/dollar 1,1049. Euro/yuan 7,6543. Goud -0,33% op 1.560,30. Brent +0,40% op 62,29 dollar. Duitse Bunds +0,009 op min 0,303%. US Bonds +0,004 op 1,743%.

