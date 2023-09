Optimix houdt vast aan opkomende markten

Optimix houdt ondanks economische tegenslagen vast aan beleggingen in opkomende markten en China

China lijkt qua actuele economische ontwikkeling momenteel wel het spiegelbeeld van de Verenigde Staten en de eurozone. Deflatie, oplopende werkloosheid, dalende rentestanden en aanhoudende problemen in de vastgoedsector beheersen daar het nieuws en de agenda’s van beleidsmakers. Het beleggerssentiment ten aanzien van China is niet om over naar huis te schrijven. Veel beleggers stapten uit Chinese aandelen in augustus. De Chinese beursgraadmeter CSI 300 daalde afgelopen maand met 6,3% en staat dit jaar op -8%. De misère in China zorgde voor een bedrukte maand op de wereldwijde financiële markten. Desondanks zien de vermogensbeheerders van Optimix beleggingskansen in opkomende markten én China. Zij blijven daarom vasthouden aan hun huidige beleggingen in opkomende markten.

Wat merken wij van de Chinese groeivertraging?

Vroeger werd gezegd dat als Duitsland niest, Nederland verkouden is. Inmiddels is de Nederlandse economie veel meer een diensteneconomie geworden dan de Duitse. De onderlinge verbondenheid is niet weg, maar nu geldt meer dat als Duitsland niest, Nederland mee-niest. Door de enorme toename in de handel tussen Duitsland en China, geldt nu eerder dat Duitsland verkouden is als China niest. De problemen in de Chinese economie zullen voor minder orders voor de Duitse/Europese industrie zorgen en zo de economische groei in de eurozone wel degelijk afremmen. Ook zal als gevolg van de Chinese groeivertraging de vraag naar grondstoffen en bouwmaterialen afnemen, met de nodige prijsdruk tot gevolg. De Chinese groeivertraging zal dus ook buiten de landsgrenzen voelbaar zijn de komende tijd.

Wat betekent dit alles voor beleggers?

De berichten in de media, alsmede een terughoudende positionering onder beleggers zijn een goede indicator van een zeer negatief sentiment over China. Sentiment is een belangrijke inputvariabele in het beleggingsproces van Optimix. In het verleden hebben de vermogensbeheerders vaker aangegeven dat een extreem negatief sentiment vaak een voedingsbodem is voor aantrekkelijke toekomstige rendementen. Met de daling van ruim 30% voor wereldwijde aandelenmarkten in maart 2020 was het sentiment zeer somber. Aandelenmarkten verdubbelden in het anderhalf jaar erna. Eind oktober vorig jaar zorgde het teleurstellende Chinese coronabeleid voor extreem pessimisme onder beleggers in Chinese aandelen. China werd als niet-belegbaar betiteld door Westerse media. De Chinese beurs steeg daarop 60% in de drie maanden erna.

De vermogensbeheerders van Optimix hebben geen glazen bol waarmee zij de economische vooruitzichten van China kunnen zien, maar zij weten wel dat met het slechte sentiment zoals dat er nu heerst, in combinatie met aantrekkelijke waarderingen, zij als beleggers toch beleggingskansen zien in opkomende markten en China. Zij blijven daarom vasthouden aan hun huidige beleggingen in opkomende markten.

De beleggingscasus op de lange termijn voor opkomende markten staat volgens Optimix nog steeds. De vermogensbeheerders zien nog steeds een hoge structurele groei, met name in Zuidoost-Azië. Daarnaast zijn landen in Zuid-Amerika, het Midden-Oosten en Zuid-Afrika belangrijke producenten van grondstoffen. De uitbreiding van de BRICS-groep met grondstoffen-producerende landen is een duidelijk teken van de toenemende handel tussen landen in opkomende markten en het verminderen van de afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar. Landen zoals Mexico, India en Vietnam nemen het stokje over van China als fabriek van de wereld en ontwikkelen zich als belangrijke exporterende landen. Bovendien is de waardering van opkomende markten als groep laag, zowel historisch gezien als in relatie tot ontwikkelde markten.

Geschreven door: Eddy Schekman



