Overeenkomst AkzoNobel, ASMI, Besi en Heineken (AEX)

De aandelenmarkten zullen de laatste beurs van de week onder druk staan. Vooralsnog vallen de verliezen mee.

In Europa en de VS lopen de verliezen op tot 0,7% voor de Nasdaq. De verslechtering van het sentiment heeft te maken met tegenvallende resultaten van Amerikaanse techbedrijven. De groei van de Amerikaanse economie van 2,0% in Q3 is lager dan de 6,7% in Q2 en lager dan de raming van 2,7%. De ECB heeft gisteren zwak gepresteerd door niet de angst weg te nemen voor tapering. De gunstige ontwikkeling van de economie is in onbalans door het gebrek aan grondstoffen en een verstoorde arbeidsmarkt. ECB-president Lagarde toont te weinig karakter door te zeggen dat zij het beleid bepaalt en niet de markten. Positief, zij het in belangrijke mate lokaal, is dat het Chinese Evergrande een couponbetaling heeft gedaan.

Nikkei bijna onveranderd. Shanghai 50 en CSI 300 +0,3%. Australië -0,8%. Euro/dollar 1,1675. Bitcoin +1,7% op 61.628 dollar. Brent -0,2% op 84,46 en goud -0,1% op 1.796 dollar. Dalende prijzen voor grondstoffen zijn goed voor de inflatieverwachtingen. Dat is nog niet terug te zien in de rente: Duitse Bunds +0,03 op min 0,1500%, US Bonds +0,01 op 1,5837.

Scan AEX-fondsen

AkzoNobel, ASMI, Besi en Heineken hebben met elkaar gemeen dat de koers boven de bovengrens van de bandbreedte staat. KPN is het enige aandeel waarvan de koers beneden de ondergrens staat.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16657 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht