Pas in 2023 winstherstel maar wel 6 kansen voor nu van Bob Homan (ING)

Zal het herstel op de aandelenmarkten V-, U- of W-vormig zijn? “Ik denk meer aan een U, waarbij de rechterpoot van de U niet verticaal loopt, maar meer diagonaal. Winstherstel is altijd langzamer dan economisch herstel”, aldus Bob Homan, Hoofd Investment Office bij ING Bank.

“We verwachten op zijn vroegst dat winsten begin 2023 weer op het niveau van eind 2019 zitten. In onze ogen kan ook de aandelenmarkt pas op dat moment nieuwe hoogtepunten neerzetten. Weliswaar is de Amerikaanse rente tijdens de Coronacrisis fors gedaald, maar daar moet volgens ons een hogere risicopremie op aandelen tegenover staan. De toekomst is namelijk duidelijk minder voorspelbaar geworden, om alleen al te beginnen met de vraag of de wereld/consumenten andere voorkeuren hebben post Corona of dat ze verder gaan als voor de crisis.”

Wat kopen?

Welke sectoren kunnen het relatief goed gaan doen? “Sectorvoorkeuren wisselen snel. Zowel op de markt als in onze allocatie. Op dit moment lijken bestaande trends, zoals digitalisering, online bestellen en werken vanuit huis, zich fors te versnellen door deze crisis. Onze favoriete sectoren op dit moment zijn dan ook IT, communicatie services (vooral cotent) en Gezondheidszorg. We denken dan aan aandelen als Microsoft, Alphabet en Amazon maar ook aan Pfizer, Roche en Gilead.”

