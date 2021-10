Rendement maken en risico’s beperken in 2022

De afgelopen 25 jaar is de AEX gemiddeld 8,8% gestegen. De waarderingen voor de Amerikaanse en Europese beurs zijn betrekkelijk hoog.

Voor de AEX wordt voor dit en volgend jaar rond de 16 keer de geraamde winst betaald. Is de AEX duur? John Beijer: “Nee, mooie kansen gaan zich weer aanbieden. We zitten de afgelopen jaren in een stijgende uptrend. Wel mogen de komende maanden de nodige correcties verwachten. De AEX kan best even terug naar 700. Dat is best een aardig ritje.”

En wat gaat de rente doen? We mogen iets hogere niveaus verwachten meent Beijer. “Maar rentepercentages van 3 of 4 procent zullen we de komende 10 jaar niet zien.”

Maar er speelt meer. De gasprijs is enorm gestegen. Is een klein beetje een politiek spel door Rusland, meent Beijer. “Volgend jaar gaat de prijs iets omlaag. Ook de prijzen voor de futures voor CO2 zullen dan gaan dalen.”

De Chinese beurs heeft het moeilijk. Heeft te maken met een terugval van de groei, gebrek aan energie en de problemen op de vastgoedmarkt.

John Beijer gebruikt de zogenaamde Amerikaanse bibberindex als een contra-indicator. Voor dit jaar wordt nog enige beweging verwacht.

Duo presentatie: Christophe Cox van Société Générale en John Beijer van BeursPro

https://3xi.webinargeek.com/watch_ondemand/EGCM4N-Klsw/

Eddy Schekman

