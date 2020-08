Rentestijging bedreiging voor AEX

Aandelenmarkten zullen verrast worden door een potentiële rentestijging. Ook de AEX zal daar niet ongevoelig voor zijn.

De chart voor de Duitse Bunds wekt de indruk dat de rente een zijwaartse beweging meemaakt. Het tegendeel is waar. Begin 2019 is een nieuwe opwaartse beweging begonnen. Sindsdien hebben zich enkele dubbele bodems voorgedaan. Duitse Bunds zijn vandaag +0,04 op min 0,41%. Een weerstand ligt rond de -0,30% en de daarop volgende ligt op +0,10%. De rentestijging past niet in het plaatje van de slechte cijfers over de Europese economie met een krimp in de meeste landen van meer dan 11%.

Azie laat vandaag een verdeeld beeld zien. Het Chinese iQiyi, een breed videoplatform, staat 18% onder druk doordat in de VS een onderzoek wordt ingesteld. De onderneming wordt beschuldigd van het opblazen van gebruikerscijfers en daarom van fraude. Wanneer zijn JD.com en Alibaba aan de beurt? Voor de Trump-regering is niets te gek. De Nikkei +0,1%. Shanghai +0,5%. In China zijn de detailhandelsverkopen in juli met 1,1% gedaald na -1,8% een maand eerder. De industriële productie steeg met 4,8% tegen een verwachting van 5,1%. De investeringen in vaste activa daalde over de eerste 7 maanden met 1,6% tegen -3,1% over de eerste 6 maanden.

Euro/dollar 1,1818. Euro/yuan 8,2042. Goud -0,4% op 1.951,65. Brent +0,3% op 45,11 dollar.

