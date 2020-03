Renteverlaging BoE biedt steun, maar voor hoelang

De Bank of England heeft de rente met 50 basispunten verlaagd naar 0,25%. Dit mist niet zijn uitwerken op de Europese aandelenmarken. Maar voor hoelang?

De verlaging van de Britse rente is niets anders dan proberen de economie een impuls te geven en het negatieve sentiment te keren. Dat is echter niet erg waarschijnlijk zolang sprake is van een toename van het aantal besmettingen in Europa en de VS. Daarom lijkt de renteverlaging een wanhoopsdaad.

Eeuwigdurende obligaties tegen nul procent

Nog even en de rente staat in de westerse landen rond de nul procent. Nog even en overheden emitteren eeuwigdurende obligaties met een coupon van nul procent. Voor deze obligaties is een scenario te bedenken dat ze niet hoeven te worden toegevoegd aan de schulden van een land, omdat ze nooit hoeven te worden afgelost en niets kosten. De Europese Commissie tuigt een steunfonds van 25 miljard euro op om de economie van de EU te steunen na de heftige coronabesmetting.

Wantrouwen blijft

De Europese aandelenmarkten reageerden in de premarket positief, ook omdat men hoopt dat de ECB eenzelfde stap zal zetten. De ECB zal wel moeten, omdat president Lagarde en haar bestuursleden het zich niet kunnen veroorloven om de economie geen impuls te geven door de rente te verlagen.

De Europese indices staan in de premarket 0,6% in de plus terwijl de futures op de Dow 2,9% in de min staan. Het geeft aan dat er buiten Europa weinig waarde wordt toegekend aan de kracht van het monetaire beleid. Ook in Azië is geen sprake van een verbetering na de renteverlaging. Shanghai en Hong Kong houden zich redelijk met een verlies van tegen de 0,9%. Voor de Nikkei en Kospi bedragen de verliezen iets meer dan 2%. Australië is 3,6% in de min. Kennelijk verwacht men dat het bestrijden van de corona-besmetting nadelige gevolgen zal hebben voor de economie.

Euro/dollar 1,1322. Euro/yuan 7,8810. Goud +0,16% op 1.663,00. Brent +1,59% op 37,81 dollar. Duitse Bunds +0,026 op min 0,776%. US Bonds -0,007 op 0,678%.

AEX

De AEX (484,70) is nog in gevecht met de low van eind 2018.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14638 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht