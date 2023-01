Risico’s AEX zijn beperkt

China geen marktwerking? Gooi die gedachte maar snel overboord.

Zo moet in Shanghai voor een huishoudelijke hulp momenteel 150 euro per dag worden betaald. Door de vele zieken is momenteel geen hulp te vinden. De prijzen schieten omhoog. Vraag- en aanbod wordt voortdurend afgetast.

Ook oplopende prijzen voor aandelen. Amerikaanse futures en Azië staat hoog (Japan is gesloten). Optimisme over de ontwikkeling van de economie trekt beleggers aan. Ook olie trekt aan met maar liefst 1,4% op 79,66 dollar. Dat is vragern om inflatoire problemen.

De trend voor de AEX is nog positief. De markt is nog niet overbought. Koersrisico’s zijn daarom beperkt.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

