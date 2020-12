Rust voor AEX

Beleggers zullen vandaag geen wilde dingen doen tijdens een halve handelsdag.

De Nederlandse economie is in Q3 met 7,8% gestegen na een daling van 8,5% in Q2. In de VS is het persoonlijk inkomen in november gedaald met 1,1% tegen een raming van -0,3%.

Amerikaanse futures sukkelen met een bescheiden winst richting de Kerstdagen. Nikkei +0,5%, Shanghai -0,7%, Kospi +1,6% en Australië +0,3%.

Euro/dollar 1,2205. Pond /dollar +0,4% op 1,3557 op hoop dat er toch een Brexit-akkoord komt. Euro/yuan 7,9557. Goud +0,2% op 1.875,04. Brent +0,8% op 51,59 dollar. Duitse Bunds +0,06 op min 0,54%. US Bonds -0,01 op 0,95%.

