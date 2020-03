Sell, sell, sell

Sell, sell, sell, dat zijn de charttechnische signalen die worden gegeven voor vrijwel alle aandelenmarkten door TradingView, ook voor de AEX. Alleen voor de Chinese aandelenmarkt wordt een koopsignaal gegeven.

De AEX blijft in gevecht met de ondergrens van de bandbreedte. Fundamenteel draait het vooral om de economische vooruitzichten en in hoeverre het coronavirus de trend heet verzwakt. Het lijkt niet uit te maken dat analisten van mening zijn dat de Chinese economie in de tweede helft van het jaar zal herstellen. Op basis van de ontwikkeling van het virus in China lijkt dat niet onlogisch. Desalniettemin staan de indices in de premarket rond de 2,5% in de min. Ook de Dow Jones staat lager.

Azië

De verkoopdruk blijft enorm groot. De Nikkei is -3,1%, mede door de 0,3% lagere dollar/yen op 105,81. Hong Kong, Australië en Kospi staan 2,5-3,0% lager. Shanghai weet het verlies te beperken tot 1,0%. Euro/dollar is 1,1234. Euro/yuan 7,8090.

De US Bonds zijn door de daling van 0,101 op 0,824% beneden de 0,9% gekomen nadat eerder deze week de Bonds voor het eerst beneden de 1,0% ware gekomen. Duitse Bunds zijn -0,012 op min 0,689%. Het is alsof de markten nieuwe renteverlagingen afdwingen. Ook wordt weer in goud gevlucht met een stijging van 0,72% naar 1.680,40. Brent wordt van de hand gedaan: – 1,42% op 49,28.

