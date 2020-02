Talib Sheikh (Jupiter): ‘Coronavirus en strategie’

Na het wegvallen van de recessievrees, rallyden markten in Q4 en in januari. Maar alles nam een wending toen het coronavirus de koersen liet tuimelen.

Hoe kan een multi-asset portefeuille het hoofd bieden aan onvoorspelbare marktschokken in een toch al onrustig laat-cyclisch milieu?, vraagt Talib Sheikh, strateeg bij Jupiter Asset Management zich af. Het coronavirus is in de eerste plaats een menselijk drama, maar het heeft ook de markten geschokt omdat het de economische groei zal verminderen – alhoewel nog te bezien valt hoe erg de groeiafname zal zijn.

Hoe om te gaan met zoiets onverwachts als het coronavirus?

Het eerste antwoord is grondig risicobeheer en vasthouden aan het juiste niveau van diversificatie, wat moeilijker is geworden na de enorme daling van de obligatierendementen in de afgelopen twintig jaar. Het voordeel van multi-assetbenaderingen is dat ze kunnen diversifiëren, maar om het goed te doen is discipline en expertise nodig.

Het tweede antwoord is actief en flexibel te blijven en zich aan te passen aan plotselinge veranderingen. Al voor de virusschok maakte Jupiter zich in toenemende mate zorgen over het sentiment. De bescherming van het eigen vermogen en de staatsobligaties van Jupiter’s strategie vormden een buffer naarmate de markten verslechterden.

Het derde antwoord is een gedisciplineerd beleggingsproces dat de impact van een externe schok goed kan inschatten. Een consistent en rigoureus kader kan helpen voorkomen in paniek te raken.

De strategie heeft een vrij consistente langetermijnvisie: de wereld bevindt zich in een ‘aanmodder’-omgeving waar de trendgroei gematigd blijft. In 2019 heeft een door de handel veroorzaakte recessie in de verwerkende industrie de groei onder de langetermijntrend gebracht. Jupiter begon in 2020 optimistisch in de veronderstelling dat het einde van de recessie en het soepele monetaire beleid de groei weer in de trend zou doen terugkeren en dat de hoge waarderingen en een positief sentiment zouden fungeren als een snelheidslimiet voor de effectenprijzen.

Veel van die vooruitzichten blijven overeind. Het beleid blijft accommoderend en stabiel. Het sentiment en de waarderingen zijn nog steeds hoog. De belangrijkste impact van het virus zal op de fundamentals zijn: zoals verwacht zijn de gegevens verbeterd aan het begin van het jaar, maar het virus zal een aanzienlijke impact hebben op China en dus op de regionale en wereldwijde groei. Het zal waarschijnlijk niet genoeg zijn om een wereldwijde recessie te veroorzaken, maar de omvang van de impact zal pas na maanden, zo niet langer, volledig bekend zijn. Beleggers moeten een tijdje omgaan met een onzeker fundamenteel beeld.

Wat betekent dit voor Jupiter’s strategie?

Het loont om in deze omgeving dynamisch te zijn. Medio januari heeft Jupiter het risico sterk gereduceerd, gedreven door wat werd beschouwd als een toenemende zelfgenoegzaamheid van de markt. Dit hielp de strategie op te vangen toen de markten omsloegen, en de strategie in een meer neutrale positie terecht kwam. Op de langere termijn wil Jupiter de blootstelling aan risicovolle beleggingen vergroten, maar totdat het fundamentele beeld duidelijker wordt, blijft Sheikh voorzichtig.

Zelfs nadat we het virus achter ons hebben gelaten, blijven we in een laat-cyclische omgeving verkeren die scherpe schommelingen in de markten zal blijven laten zien. In goede en in slechte tijden kan een actieve en flexibele aanpak net het verschil maken voor de beleggingsresultaten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14530 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht