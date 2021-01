‘Toekomst in telehealth’

Hoe ziet het tijdperk eruit na de coronacrisis? De Visie van John Bowler, fondsbeheerder Schroders.

In november vorig jaar werden 3 coronavaccins gemeld. Sindsdien is de MSCI World Index 12,8% gestegen. De snelheid waarmee het vaccin ontwikkeld is, is ongekend. Normaliter neemt een vergelijkbaar ontwikkelingsproces eerder 10 jaar in beslag dan 11 maanden.

Drie lessen uit de pandemie

Ook al zijn er nu 3 werkzame vaccins, toch is de pandemie nog niet over. Er is tijd nodig om de vaccins te produceren, verspreiden en toe te dienen. Drie lessen kunnen uit de coronapandemie worden getrokken. In de eerste plaats is het virus minstens tien keer zo gevaarlijk als een gewone seizoensgriep. Ten tweede is het virus seizoensgebonden. In de winter zitten mensen meer binnen, waardoor het virus ‘beter’ om zich heen kan grijpen. Ten derde zijn de landen die het minst zwaar getroffen zijn door het virus, er economisch het beste vanaf gekomen.

De 3 vaccins zijn allen gebaseerd op mRNA-techniek. Die verschilt van traditionele vaccins. Het heeft wat weg van software die het lichaam aanzet tot een eigen afweer. De snelle ontwikkeling is bemoedigend voor bedrijven zoals BioNTech en Moderna, met hun focus op mRNA.

Toekomst in telehealth

Beleggen in healthcare is breder dan farmaceutische bedrijven of biotechnologie. De pandemie dwingt ons ook om na te denken hoe andere delen van de zorg georganiseerd zijn. Telehealth en virtuele communicatie heeft zijn waarde bewezen. Bowler voorziet in de toekomst daar een veel grotere rol voor weggelegd.

Het belang van publieke gezondheidszorg moet ook niet onderschat worden. Contactonderzoek is essentieel om een epidemie in te dammen. Overheden zullen jaarlijks moeten investeren in een mogelijkheid om snel contactonderzoek op te starten. Dan kan een virus gestopt worden voordat het uitbreekt, zoals in Taiwan en Zuid-Korea is gedaan.

Drie krachtenvelden

De toekomstige gezondheidszorg zal bepaald worden door drie krachtenvelden. Het eerste is de druk op het publieke gezondheidsbudget. De tweede is demografische ontwikkeling, als de babyboom generatie vergrijst. De derde is nieuwe technologie. De vraag naar gezondheidszorg zal alleen maar toenemen en daarmee de noodzaak om efficiënter te werken. Digitale systemen, die gezondheidsaspecten monitoren, gekoppeld aan kunstmatige intelligentie, is een groeimarkt.

