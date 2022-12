Toenemend vertrouwen beleggers

Deze maand zien we opnieuw een stijging van het beleggersvertrouwen. De index is gestegen van 70 in november naar 85 in december. Daarmee is de index terug op het niveau van augustus 2022. De beleggers zijn minder pessimistisch over de economische situatie de komende drie maanden en over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille. Ook zijn de beleggers minder negatief over de algemene economische situatie van de afgelopen drie maanden. En kijken zij terug op en positievere waarde van de eigen beleggingsportefeuille in de afgelopen maand.

Van de beleggers verwacht 20% een verbetering van de economische situatie in Nederland in de komende drie maanden. Dit is een significante stijging ten opzichte van november toen 14% een verbetering verwachtte. Ook verwachten minder beleggers een waardedaling van hun eigen beleggersportefeuille de komende drie maanden (27% vs. 37% in november). Bob Homan, Hoofd ING Investment Office: “Deze stijging van het vertrouwen vanaf hele lage niveaus is te verklaren uit de daling van enkele inflatiecomponenten zoals de benzineprijs, compensatie voor hogere energieprijzen en stijgende lonen. ”De verwachtingen rondom de AEX zijn deze maand eveneens wat minder negatief. Steeds minder beleggers verwachten nog een daling (37% vs. 49% in november). Beleggers verwachten dat de AEX in maart 2023 op 724 zal staan, wat opnieuw hoger is dan de voorspelling voor de maand februari (654). De voorspelling die beleggers in september deden voor deze maand (661) komt niet overeen met de daadwerkelijk AEX deze maand. De AEX schommelde tijdens de onderzoeksperiode tussen de 718 en 733.

Rendement

Ook deze maand hebben minder beleggers verlies geleden ten opzichte van vorige maand (23% vs. 31% in november). Vier op de tien beleggers heeft wel winst gemaakt, vooral tussen de 0 en 4%. Net als vorige maand weet bijna vier op de tien niet hoe hun portefeuille rendeerde. Gemiddeld bedroeg het verlies 8,3% en de winst 5,7%. Opnieuw is ASML het AEX bedrijf waar beleggers veruit de meeste kansen verwachten (19%). Shell (7%) blijft op de tweede plaats en ASM International (6%) staat in december op de derde plaats. Een kwart van de beleggers durft geen voorspelling te doen.

Beleggersopinie

De mening over het type beleggingen met de meeste beleggingskansen is veranderd ten opzichte van september. Aandelen worden nu als meer kansrijk gezien (29% vs. 19% in september) en delen de eerste plaats met beleggingsfondsen (eveneens 29%). Daarentegen ziet maar 6% van de beleggers vastgoed als kansrijke belegging voor de komende drie maanden. In september was dit nog 13%. Bob Homan: “Beursgenoteerd vastgoed daalt dit jaar gemiddeld 20% en presteert hiermee nog slechter dan obligaties en aandelen. Het lijkt erop dat beleggers de handdoek nu in de ring gooien.” Tot vorige maand vonden de meeste beleggers nog dat de geopolitieke situatie de meeste invloed op de beurs had. Deze maand zijn de meningen meer verdeeld over de geopolitieke situatie en wereldeconomie (beide 28%) en inflatie (24%).

Vooruitblik 2023

In een vooruitblik op 2023 denkt de meerderheid van de beleggers komend jaar het meeste rendement te kunnen behalen met aandelen (59%). Ruim de helft van de beleggers (54%) verwacht 0-5% rendement te behalen in 2023, dit is vergelijkbaar met een jaar geleden. Drie op de tien beleggers verwacht de meeste kansen op rendement in de IT-sector komend jaar; eveneens drie op de tien zien die kansen in de energiesector. Beleggers zien de gezondheidszorg dit jaar sterker als sector met lagere kansen op rendement dan vorig jaar (33% vs. 26%). “Aardig om te zien is dat beleggers zowel de best presterende sector van dit jaar – energie – als de slechts presterende sector op de beurs – IT – zien zitten,” aldus Bob Homan. “In een jaar met lage economische groei, zoals verwacht voor 2023 heeft de weinig populaire sector, gezondheidszorg historisch gezien overigens best goede rendementsperspectieven.”

Vorig jaar verwachtte nog bijna driekwart van de beleggers dat het nieuwe jaar (zeer) beweeglijk zou worden; nu is dat gedaald naar ruim de helft (van 72% naar 53%). Als men een meer geleidelijk verloop van de beurs verwacht, dan denkt men vooral dat de deze omhoog zal gaan (29%). 19% denkt dat de beurs geleidelijk zal dalen.

