Top-10 AEX/AMX met meeste ruimte voor koersdaling

De Europese aandelenmarkten zullen vandaag flink omlaag gaan.

In de premarket staat de Euro Stoxx 50 meer dan 0,50% in de min. Dat ligt mooi in lijn met de gemiddelde daling voor de S&P en Nasdaq in de premarket. Het is teleurstellend na de scherpe koersdalingen gisteren met een verlies voor de Nasdaq van 2,6% en voor de S&P van 1,0%. Een corrigerende stijging van 0,7% voor de Nasdaq zou een teken van vertrouwen zijn geweest. De zwakke vooruitzichten voor vandaag wijzen eerder op een negatieve ontwikkeling van het sentiment.

Azië ook lager

Ook in Azië sterke koersdalingen en redelijk dramatische verliezen voor de techaandelen. Taiwan daalde met 4%. In Hong Kong daalde Meitung (de Chinese variant van Just Eat Takeaway) met 5,9% en verloor Tencent 1,8%. Alibaba is 3,1% lager. De Nikkei is -2,9%. Shanghai is +0,4% en CSI 300 is +0,7%. Australië is -1,1%.

Euro/dollar 1,2136. Euro/yuan 7,8008. Bitcoin -0,7% op 55.550, goud onveranderd 1.835 en Brent -0,6% op 67,89 dollar. Duitse Bunds +0,01 op min 0,2040%. US Bonds onveranderd 1,6057%.

Top-10 AEX/AMX

Top-10 AEX/AMX-aandelen met de meeste ruime voor een koersdaling: Oci, Eurocommercial, ArcelorMittal, Signify. THK, Aperam, Fugro, Unibail Rodamco, ABN Amro en SBM.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

