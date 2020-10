Toppen AEX op hoger niveau

De AEX (559,94) geeft een licht bemoedigend signaal af. De toppen beginnen schoorvoetend op een hoger niveau te liggen.

Het imago van China heeft het afgelopen jaar een flinke deuk opgelopen. Uit een onderzoek onder 14.000 mensen in 14 landen zou volgens Pew Research Center blijken dat in 9 landen China er nog nooit zo slecht heeft voorgestaan. Het gaat om Australië, VK, Duitsland, Nederland, Zweden, VS, Zuid-Korea, Spanje en Canada. Ook het aanzien van China-president Xi staat onder zware druk, maar niet zo sterk als de imagodaling van VS-president Trump.

Beleggers lijken er zich niet door te laten leiden. De futures op de Amerikaanse markten staan hoger, wat positief is voor het sentiment in Europa. Nikkei -0,4%. Shanghai +1,9% nadat gesloten was vanwege de feestdagen. Kospi +0,2%. Australië +0,4%.

Euro/dollar 1,1776. Euro/yuan 7,8936. Goud +0,8% op 1.909,00. Brent -0,2% op 43,24 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15373 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht