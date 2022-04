UBS kiest voor cyclische aandelen

De economische groei neemt af, maar de onderliggende economische waarden zijn goed en de kans op een recessie is nog steeds laag. Dat stelt Evan Brown, hoofdstrateeg van UBS Asset Management.

“We hebben besloten onze short posities op staatsobligaties te sluiten na de forse stijging in yields die was veroorzaakt door het fanatieke verkrappingsbeleid van de Federal Reserve”, aldus Brown. “Wat wereldwijde aandelen betreft staan wij neutraal ten opzichte van aandelen op index-niveau. We hebben een voorkeur voor cyclische aandelen waarvan de koersen die extreem zijn gedaald vanwege het recessie-risico of die een structurele upside hebben.” Brown heeft momenteel een zwak voor hoogwaardige bedrijven en sectoren met een defensief karakter. Juist omdat de groei in die marktsegmenten aanhoudt.

Overigens is volgens Brown de spread tussen de 2- en 10-jarige Treasury yields op dit moment geen effectief middel om het economische klimaat op de korte termijn te meten, noch om tactische allocatie beslissingen op te baseren. “De inversie van de korte- en langetermijn Treasury yields vertellen ons niks nieuws over de economische vooruitzichten. De situatie op de markten en in de economie is dermate complex om op een one-size-fits-all indicator, zoals de spread tussen deze twee Treasuries, te kunnen vertrouwen voor beleggingsbeslissingen”, aldus Brown.

Volgens Brown is er sprake van aanhoudende economische groei, alhoewel dat in een lager tempo gebeurt. De inflatie blijft akelig hoog, toch wordt de economische groei er niet zo snel door afgeremd als centrale bankiers dachten. “Beleggers moeten balanceren tussen de verwachting dat de Fed haar opkoopprogramma verder afbouwt om de stoom van de prijsdrukketel te halen en de verhoogde kans dat er later weer een beleidsverruiming moet komen.”

