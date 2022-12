Valutamarkt eindigt het jaar met een knal

De valutamarkt sluit het jaar af met een knal of liever gezegd een paar knallen want in de Verenigde Staten, Europa, en het Verenigd Koninkrijk nemen de centrale banken deze week voor de laatste keer dit jaar een rentebesluit. Dit kan voor behoorlijk wat koersvolatiliteit zorgen op de markten. De Visie van Thomas De Caluwé, valuta-analist Argentex

Bovendien wordt er net voordat de bankiers samenzitten belangrijke inflatie data vrijgegeven, wat de onzekerheid rond het rentebesluit kan doen toenemen. De markt gaat er van uit dat de centrale banken de rente minder agressief zullen verhogen, maar vanwege aanhoudende prijsdruk kan er nog geen pauze worden genomen.

Federal Reserve

In de Verenigde Staten zal de Federal Reserve (Fed) de beleidsrente met 0,5% verhogen. Dit zet de rente vast op 4,5%, het hoogste niveau sinds 2007.

Het risico bestaat dat de markten te optimistisch zijn wanneer het aankomt op de timing van renteverlagingen. Momenteel wordt dit ingeprijsd voor het einde van 2023, maar dit is mogelijk te vroeg. De kans is immers klein dat inflatie zo snel het doelniveau van 2% zal bereiken. Dit verhoogt de onzekerheid van toekomstige Fed-meetings, en dus ook de mogelijke volatiliteit.

De Amerikaanse economie staat er relatief sterk voor, wat de inflatie aanjaagt. Werkloosheid staat op een laag pitje, en er worden nog altijd meer banen gecreëerd dan verwacht. Sommige analisten verwachten dat de Fed pas renteverlagingen overweegt als de werkloosheid 5% bereikt, of inflatie onder 3% duikt.

Indien blijkt dat de markt het fout heeft, kan dit een verzwakkend effect hebben op de dollar (euro-dollar positief) in 2023.

ECB

Economen verwachten dat de Europese Centrale Bank (ECB) de rente zal verhogen met 0,5%. Ze zien een soortgelijke verhoging in februari, waarbij de rente dan een niveau bereikt van 2,5%. Zelfs de leden die traditioneel vaker kiezen voor sterke verhogingen hebben aangegeven dat een half procentpunt de juiste keuze is.

De ECB staat ook klaar om te beginnen met de verkoop van hun staatsobligaties. Deze werden massaal aangekocht als onderdeel van het ‘quantatitive easing’ programma, wat de financiën van de eurolanden jarenlang heeft ondersteunt. Dit kan de financieringskosten van landen zoals Italië (met een hoogoplopende staatsschuld) duurder maken, wat dan weer kan zorgen voor onenigheid binnen het ECB-kamp.

Het kan lang duren voordat de inflatie weer daalt naar een ‘acceptabel’ peil. De analisten binnen de ECB zien dit niet gebeuren tot 2024, en mogelijk zelfs niet tot 2025.

Bank of England

In het Verenigd Koninkrijk staat de Bank of England (BoE) klaar om de rente vast te zetten op 3,5%, het hoogste peil in 14 jaar tijd. Inflatiecijfers voor de maand november (die woensdag aanstaande worden vrijgegeven) tonen mogelijk dat de inflatiepiek nu voorbij is (net als in Europa en de VS).

De harmonie binnen het beleidsbepalende Monetary Policy Committee (MPC) dat negen leden telt, staat echter op een laag pitje. Zorgen over een diepe, lange recessie hebben het debat over hoe inflatie moet worden aangepakt, aangewakkerd, en de meningen zijn sterk verdeeld. Dit is van belang, omdat de verdeling van wie voor wat heeft gestemd binnen het MPC onmiddellijk wordt gepubliceerd. Als het maar nipt 0,5% wordt, en een aantal leden dus liever had verhoogd met 0,75%, kan het pond mogelijk sterker worden ten opzichte van de euro (euro-pond negatief).

