Ilga Haubelt (BNY): ‘Dividend’

Hogere volatiliteit en inflatie zullen in het komende jaar een rotatie op gang brengen van groeiaandelen naar waardeaandelen, dat verwacht Ilga Haubelt, hoofd equity income van het Global Income team van Newton IM, onderdeel van BNY Mellon IM.

Volgens Haubelt worden lager gewaardeerde waardeaandelen waarschijnlijk minder gevoelig voor inflatie, naarmate centrale banken hun obligatieaankopen beginnen af te bouwen en de rentes beginnen te verhogen. “We hebben in 2021 gezien dat de waarderingen van groeiaandelen in tijden van hogere inflatie en rentevrees onder druk komen te staan en de relatieve aantrekkelijkheid van waardeaandelen dus toeneemt”, aldus Haubelt.

Dividenden zijn vorig jaar wereldwijd in recordtempo hersteld naar het niveau van voor de pandemie. Ook voor 2022 verwachten de experts van Newton een verdere dividendgroei, zij het in een lager tempo dan vorig jaar. Sectoren om op te letten zijn volgens Haubelt de sectoren die in 2020 het hardst door de pandemie werden getroffen, zoals materialen en consumentengoederen. Zij hebben het meest van de opleving geprofiteerd, met de regio’s Azië en Europa als koplopers. Ook wijst zij op de financiële sector, waar dividendbeperkingen ook werden opgeheven, terwijl technologie- en gezondheidsbedrijven een sterke groei blijven vertonen.

Houdbaarheid

“De houdbaarheid van dividenden tijdens de pandemie is sterk verbeterd doordat bedrijven voorzichtiger werden en de uitbetalingsratio’s verlaagden. Hiermee hebben ze een extra buffer voor een eventuele toekomstige economische vertraging en dat betekent dat de kans dat deze bedrijven hun dividenden moeten verlagen, afgenomen is”, voegt Haubelt toe.

Vooruitkijkend verwacht Newton IM dat de winst- en dividendgroei in 2022 gezond zal blijven, maar dat naarmate het tempo van het wereldwijde economische herstel afneemt, het zal terugvallen naar meer normale niveaus. Ook is de mensheid medisch beter voorbereid op een nieuwe golf van Covid-19, wat betekent dat de meest waarschijnlijke uitkomst een herstel is ‘die doet denken aan hoe wereld in 2019 was.

Biden

Bedrijven lijken daarnaast de voorkeur te geven aan het uitkeren van dividend boven het terugkopen van aandelen, vooral in de VS. Hier heeft de Democratische partij van president Joe Biden een toeslag van 1% op het terugkopen van aandelen voorgesteld. “Op dit moment zijn de marktwaarderingen hoog en de dividendrendementen liggen onder hun historische mediaan. Mocht de voorgestelde wetgeving worden aangenomen, dan wordt het voor bedrijven relatief aantrekkelijker om geld terug te geven aan aandeelhouders, via reguliere of speciale dividenden”, besluit Haubelt.

