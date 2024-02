Veel steun voor aandelenmarkten: cijfers en interventies China

De aandelenmarkten kunnen profiteren van meevallende bedrijfsresultaten en mogelijke interventies op de Chinese aandelenmarkten.

McDonald’s en Starbucks hebben aangegeven dat ze eind vorig jaar minder hebben verkocht door de oorlog tussen Israël en Hamas. McDonald’s daalde met 4% en Starbucks met 2%. UBS heeft een meevallend kwartaalverlies (Q4) geleden van 279 miljoen dollar tegen een raming van 372 miljoen en 785 miljoen over Q3, wat vooral een gevolg was van de overname van Credit Suisse. BP heeft een jaarwinst geboekt van 13,8 miljard dollar tegen 27,7 miljard een jaar eerder en een raming van 13,9 miljard. Toyota heeft de prognose voor de winst voor het hele boekjaar met 9% verhoogd tot 33 miljard dollar. Het aandeel staat 4,8% hoger in Japan. In Bussel steeg gisteren de koers van Lotus Bakeries met bijna 20% door meevallende cijfers als gevolg van de sterke afzet van Biscoff-speculaaskoekjes en Peijnenburg-onbijtkoek. NPX steeg op Nasdaq met 2,8% tot 221,02 dollar op meevallende kwartaalcijfers: 3,71 dollar over Q4 tegen 3,70 dollar over Q3 op basis van non-GAAP.

Markten

De winsten voor de Amerikaanse futures (tot 0,4%) verbleken bij koerssprongen in China: Shanghai +3,2% en Hong Kong +4,1%. Beleggers spelen in op de verwachting dat meer maatregelen zullen worden genomen om de markten te steunen. De Chinese effectentoezichthouder heeft wil abnormale marktschommelingen voorkomen en zal hard optreden tegen “kwaadaardige” short selling. Een groot Chinees staatsfonds zei ook dat het de investeringen in ETF’s verder zou verhogen om stabiele kapitaalmarkttransacties te waarborgen. Bovendien meldde Bloomberg dat president Xi Jinping de aandelenmarkt zal bespreken met financiële toezichthouders.

Euro/dollar 0,2% hoger op 1,0756. Brent +0,2% op 78,13 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19432 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht