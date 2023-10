Verzekeraars meer in private equity

Verzekeringsmaatschappijen overal ter wereld zijn van plan om hun posities in de private markten te vergroten. Dit blijkt uit de jaarlijkse enquête van vermogensbeheerder BlackRock onder 378 bestuurders van verzekeraars.

Gezamenlijk hebben deze verzekeraars $ 29.000 miljard onder beheer. 60% van de respondenten is voornemens meer directe leningen te verstrekken en een derde is van plan hun posities in real estate debt, real estate equity en private equity terug te schroeven.

Vastrentende waarden blijven in trek. Liefst 92% van de respondenten is van plan om hun allocaties daarin te handhaven of zelfs te vergroten. Beleggen in infrastructuur voor groene energie wint nog steeds terrein: 62% van de geënquêteerden wil daar meer in investeren.

De verschuiving is mede ingegeven door het onzekere macro-economische klimaat. Meer dan de helft van de verzekeraars geeft aan dat de bankensector meer scheuren zal vertonen. Zij zeggen zich zorgen te maken over de stabiliteit en de algehele gezondheid van financiële instellingen. Vooral de Amerikanen (77%) houden de banken met argusogen in de gaten.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 18992 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht