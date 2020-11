Virus remt groei VS tot halverwege 2021

In de VS lopen de besmettingscijfers weer hard op en het goede nieuws over vaccins ten spijt, de economische activiteit zal tot zeker halverwege 2021 geremd blijven. Dit voert de druk op beleidsmakers op.

AXA Group-hoofdeconoom Gilles Moëc wijst hierop in zijn wekelijks commentaar voor AXA Investment Managers. In het basisscenario van de Franse assetmanager werd er al van uitgegaan dat de pandemie komend jaar een halt toegeroepen zou worden.

Met de vaccins in de pijplijn wordt dit nog eens wetenschappelijk bevestigd en ook hebben de beleidsmakers nu ten minste een tijdpad voor ogen, duidt Moëc het goede nieuws. De eerste beschikbare vaccins zullen in naar mensen in vitale beroepen en risicogroepen gaan. Daarna kan inenting van de rest van de bevolking beginnen. ‘Van groepsimmuniteit zal mogelijk pas na de zomer sprake zijn.’

‘Beleidsmakers zouden hierop royaler met hun stimulering kunnen worden’, stelt de hoofdeconoom. Nieuwe steunpakketten kunnen worden verkocht als ‘de laatste loodjes’, zonder het doembeeld van eindeloze schuldenophoping. Nu de verkiezingen in de Verenigde Staten achter de rug zijn, hoopt Moëc op een nieuw stimuleringspakket – zij het geringer dan de initiële forse steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid.

Ook in Europa sorteert men voor op overbrugging tot de economie weer op eigen benen kan staan. Zo sprak ECB-president Christine Lagarde op de jaarlijkse conferentie van de centrale bank over de bestrijding van ‘crowding out’, waarmee ze volgens Moëc hintte op meer bemoeienis met de kapitaalmarkten. De ECB wil zo de financieringskosten voor overheden drukken en budgettaire stimulering door Europese overheden makkelijker maken.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 15499 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht