Voor AEX ligt op 875 een gevaarlijk breekpunt

De aandelenmarkten maken zich niet al te druk om het uitstel van de verlaging van de rente. Is het niet nu, dan wel later, mogelijk in Europa in juni.

De Fed weet de markt aardig te bespelen. Eerder deze week zei ze dat het nog te vroeg is voor een daling van de rente. Gisteren prikkelde men de markt met de uitspraak dat het punt van een verlaging niet ver is verwijderd. Het is knap hoe Fed-president Powell de regie over de markt in handel weet te houden. De ECB gaat uit van een inflatie van 2,3% in 2024 tegen een december-raming van 2,7%. De inflatie blijft dalen: 2,1% in 2025 en 2,0% in 2026.

Markten

De Amerikaanse futures staan iets lager. Europa probeert verliezen te voorkomen. Nikkei +0,3%, Shanghai +0,4%, Sensex +0.1% en Hong Kong +1,2%. Hong Kong wil levenslange gevangenisstraffen kunnen opleggen voor verraad en opstand. Euro/dollar 1,0933. Brent +0,4% op 83,26 dollar.

Wees voorzichtig met de AEX. Op 875 ligt een punt dat de index nauwelijks tot niet kan doorbreken zonder eerst een correctie.

