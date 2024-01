Waarschuwingssignaal AEX

Beleggers zijn erg optimistisch. Toch is er een waarschuwingssignaal.

De AEX staat hoog in de bandbreedte. Dat vergroot de kans op een (tussentijdse) correctie. BlackRock: “Het is voor beleggers dit jaar nog belangrijker om te kijken naar de differentiatie en kwaliteit in een portefeuille. Er wordt veel volatiliteit verwacht in diverse sectoren door de afnemende, maar desondanks hardnekkige, inflatie en bijvoorbeeld de verkiezingen in een aantal grote landen. BlackRock’s Thematic Research Investment Group stelt dat een aantal thema’s de komende twaalf maanden op de voorgrond zullen staan, zoals de reshoring van technologie, het verder introduceren van nieuwe technologieën in de gezondheidszorg, kunstmatige intelligentie (AI) en de overgang naar een CO2-arme maatschappij.”

Een steun in de rug van de markten komt uit China. De overheid gaat maatregelen nemen om de aandelenkoersen te steun. Dat komt echter niet tot uitdrukking in de Amerikaanse futures. Die zijn onveranderd nadat de Dow gisteren voor het eerst boven de 38.000 is gekomen. Europa staat niet noemenswaardig lager. China profiteert van het aangekondigde plan van de Chinese overheid: Shanghai +0,5%, Hong Kong +2,6%, maar Nikkei -1,2%, Sensex -1,1%.

Euro/dollar 1,0898. Euro/yuan 0,07% lager op 7,8162. Brent vrijwel onveranderd op 80,04 dollar.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 19379 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht