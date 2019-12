Weerstanden voor MSCI in een aanhoudende hausse

De MSCI World Index is sinds het dieptepunt in 2009 iets meer dan verdubbeld. Angst voor hoogtevrees is dan begrijpelijk. Alleen zijn de fundamentele waarderingen daar niet naar. Het monetaire beleid zal een grote beurscorrectie bestrijden. Voor de MSCI World Index kunnen op basis van de lange termijn weerstanden worden berekend van 2.400, 2800 en 3.200.

