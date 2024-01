Winst AEX weet niet te overtuigen

De AEX is met een winst van 0,3% op 773,59 aan de nieuwe beursdag begonnen. Van een overtuigende herstelbeweging is geen sprake.

Het begin van het jaar is voor beleggers reden om niet al te optimistisch te zijn; het vertrouwen van beleggers is de afgelopen maand flink afgenomen. Na forse stijgingen in oktober en november in het vorige kalenderjaar is er nu sprake van een kelderend vertrouwen in de markten, blijkt uit de maandelijkse beleggerspeiling van Saxo, de Saxo Market Sentiment, onder enkele honderden zelf beleggende klanten van Saxo. “Het vertrouwen van beleggers in de financiële markten daalde gedurende de maand december van 3,9 naar 2,8 in januari op een schaal van -15 tot 15. In november lag dit nog op 1,6. Het sentiment rond de AEX is eveneens verslechterd. Beleggers verwachten gemiddeld een groei van 1,3% in de komende maand. Dat was de voorgaande maand nog 2,2%. De vooruitzichten voor de S&P 500 zijn eveneens negatiever geworden: van 2,2% naar 1,3%. De voorkeur voor aandelen is de afgelopen weken licht afgenomen (van naar 91,2% naar 88,7%). Op de tweede plaats met een ruime afstand staan ETF’s (36,6%), gevolgd door beleggingsfondsen (24,1%), opties (23,0%) en obligaties (12,8%).”

Markten

Amerikaanse futures staan onveranderd voor de Dow tot 0,2% hoger voor de Nasdaq. Europa weinig overtuigend en kwetsbaar hoger. Azië hoger: Nikkei +0,4%, Shanghai +0,4%, CSI 300 +1,4%, Sensex -0,6% en Hong Kong +0,5%. Euro/dollar 1,0881. Brent +0,5% op 78,29 dollar. TTF Gas +0,5% op 27,85 euro.

