Zwarte donderdag leidde tot verliezen van meer dan 30%

Op de Amsterdamse beurs heeft het grootste dagverlies sinds zwarte maandag in 1987 geresulteerd in een handvol AEX-aandelen met een koersverlies van meer dan 30% over de afgelopen 5 beursdagen.

Vooral ArcelorMittal moest het binnen de AEX ontgelden met een verlies van 38,3% over de afgelopen 5 dagen. Andere AEX-aandelen met een verlies van meer dan 30% zijn ABN Amro, ING, RD Shell, Unilever en NN. Dat zijn allemaal fundamenteel sterke aandelen met een lage koers/winst. Het lijstje van de 5 minst grote verliezen worden aangevoerd door AkzoNobel (-13,0%) gevolgd door Adyen, Unilever, KPN en ASML (-16,9%).

Air France-KLM staat weliswaar volop in de belangstelling vanwege het tijdelijk schrappen van lijndiensten, maar met een koersverlies van 22,8% over 5 dagen is het niet de grootste verliezer binnen de AEX. Dat is Fugro (-56,0%), gevolgd door Oci, Altice, BAM en Besi (-32%).

AkzoNobel

AkzoNobel is charttechnisch een van de aandelen die beleggers aan het denken moet zetten. Voor sommigen is het wellicht aan absurde waarneming om te constateren dat het aandeel recent een aanval heeft afgeslagen op de top uit 1998 (!!!), dus 22 jaar geleden. Op 15 euro is een stevige bodem gevormd op basis van de aanloop naar de top in 1998 en de bodem die daarna is ontstaan. Daaruit leidt tot de berekening van een steun rond 65 euro op kwartaalbasis en een tweede steun op 40 euro.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

