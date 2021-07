Zwartgallig beurssentiment

Aandelenmarkten zullen vandaag onder druk staan. Is het een kwestie van winstnemingen op een typische vrijdag of wordt structureel op een andere manier naar de realiteit gekeken.

Gisteren werden enkele ronduit teleurstellende wartaalberichten gepubliceerd. Amazon daalde met 7,4% op basis van de vooruitzichten. Pinterest daalde zelfs met 19% door een daling van het aantal gebruikers in Q2. De online broker Robinhood zag de koers na de marktintroductie met 8% dalen naar 34,82 dollar.

De Amerikaanse economie is in Q2 met 6,5% gegroeid. Dat is minder dan de raming van 8,5%. Dat is positief voor de rente, maar negatief voor de onderliggende kracht van de bedrijfsresultaten. In Japan stegen de detailhandelsverkopen met 0,1% in juni, de helft van de verwachting. De stijging van de industriële productie van 6,5% is flink hoger dan de raming van 5,0%.

In de premarket lopen de verliezen flink op tot 1,3% voor de Nasdaq. Europese indices staat tot 0,6% in de min. Nikkei -1,6%, Shanghai -0,5%, CSI 300 -1,0%, Hong Kong -2,2% en een onveranderd Australië.

Euro/dollar 1,1879. Euro/yuan 7,6752. Bitcoin -0,3% op 39.901, goud onveranderd 1.827 en Brent -0,6% op 75,59 dollar. Duitse Bunds onveranderd min 0,4510%. US Bonds -0,01 op 1,2523%.

De AEX staat op 758,08 bovenin de bandbreedte. De RSI initieert dat de markt nog op zoek is naar een top.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

