Het ‘zwarte goud’ blonk uit

In de afgelopen maand was het vooral het ‘zwarte goud’ dat uitblonk. Na vier opeenvolgende maanden van dalingen steeg de olieprijs eindelijk weer eens.

Een vat Brent-olie steeg met 40%, een vat West-Texas Intermediate met maar liefst 85%. In de door Optimix beheerde beleggingsportefeuilles speelt olie een bescheiden rol. Maar het herstel van de olieprijs onderstreept wel het positieve beursklimaat dat na april ook in mei intact bleef. Tegelijkertijd is de mate van herstel op de verschillende aandelenmarkten nogal verschillend.

Regionale verschillen in herstel

In grafiek 1 is te zien dat Amerikaanse beursindices als de S&P 500 en de NASDAQ een sterker herstel hebben vertoond dan aandelen in Europa en de opkomende markten. De door technologieaandelen gedomineerde NASDAQ staat voor het jaar zelfs alweer in de plus. Voor een verklaring van deze regionale verschillen, kan het beste even onder de ‘motorkap’ gekeken worden. Niet alle economische sectoren hebben immers evenveel te lijden onder de corona-maatregelen; de ene sector groeit gestaag door, terwijl een andere sector hard geraakt wordt.

Grafiek 1: Uiteenlopend herstel van verschillende aandelenmarkten (Bron: Bloomberg)

Nu wil het feit dat de sectorwegingen van de verschillende aandelen regio-indices onderling sterk verschillen. De sectormix heeft daardoor een grote invloed op het koersverloop van de verschillende regio-indices gehad. In grafiek 2 is het gewicht per sector te zien in de Verenigde Staten (S&P 500 Index), Europa (STOXX 600 Index) en de opkomende markten (MSCI Emerging Markets Index). Wat direct opvalt is dat de coronabestendige sectoren informatietechnologie en gezondheidszorg zwaargewichten op de Amerikaanse aandelenmarkt zijn. In Europa en de opkomende markten zijn ‘Banken & verzekeraars’ en ‘Industrie’ zwaarder vertegenwoordigd.

Grafiek 2: Sectorverdeling op de beurs in de VS, Europa en de opkomende markten (Bron: Bloomberg)

Naast de sectorverdeling pakte ook het ruime monetaire beleid van centrale banken goed uit voor Amerikaanse aandelen. De bedragen die met dat stimuleringsbeleid gepaard gaan, blijven duizelingwekkend. Per uur koopt de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, voor $ 2,4 miljard(!) aan obligaties op. De Amerikaanse aandelenmarkt is de meest liquide ter wereld, dus de liquiditeiten vonden en vinden eenvoudig hun weg.

Herstel op komst door heropening economieën

Nu de heropeningen van economieën vorderen, neemt de onzekerheid op de financiële markten verder af en kan vooruitgekeken worden naar economisch herstel van de coronadeuk. Belangrijke macro-economische indicatoren als producenten- en consumentenvertrouwen en verwachtingen van inkoopmanagers lijken de dieptepunten achter zich gelaten te hebben.

De vermogensbeheerders van Optimix verwachten dat aandelenbeleggingen die gevoeliger zijn voor de economische conjunctuur en/of minder geprofiteerd hebben van het ruime monetaire beleid van centrale banken nu een inhaalslag kunnen gaan maken. Zij verschoven daarom afgelopen maand het accent in hun portefeuilles vanuit Amerikaanse aandelen naar aandelen uit Europa en de opkomende markten. Daarbij hadden zij een voorkeur voor kleinere beursgenoteerde ondernemingen. Deze hebben minder geprofiteerd van de liquiditeitsinjecties van centrale banken dan de zwaargewichten op de beurs.

Maar risico’s zijn nog niet verdwenen

Toch is het niet zo dat er geen enkele wolk aan de horizon te zien is. Optimix blijft vanzelfsprekend waakzaam voor het risico dat een tweede besmettingsgolf het plaatje kan gaan verstoren. Bedreigingen uit een andere hoek kunnen verder economisch en beursherstel ook belemmeren. De koersdaling van 3,8% van het Britse pond ten opzichte van de euro in mei, is een teken dat er geen schot zit in de Brexit-onderhandeingen. Het risico van een uittreding zonder akkoord blijft op de achtergrond aanwezig. Ook de strubbelingen tussen de VS en China, zowel op het gebied van handel en intellectueel eigendom alsook op politiek vlak (Hong Kong) kunnen het positieve sentiment doen omslaan.

Geschreven door: Eddy Schekman

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

